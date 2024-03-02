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Снайпер ВС России за одну ночь в одиночку уничтожил до семи бойцов ВСУ

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Снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск российской армии с позывным Шика в течение одной ночи в одиночку уничтожил до семи бойцов Вооружённых сил Украины.
Снайпер ВС России за одну ночь в одиночку уничтожил до семи бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра. И в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек», — рассказал военный.

Кроме того, добавил он, ещё одному украинскому военному он нанёс ранение в живот.

Снайпер подчеркнул, что его главной задачей является ликвидация личного состава ВСУ.

Ранее Минобороны России заявило о срыве на этой неделе диверсии спецназа ВСУ в районе Тендровской косы, противник потерял более 290 военнослужащих.

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