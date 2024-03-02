Снайпер ВС России за одну ночь в одиночку уничтожил до семи бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
«За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра. И в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек», — рассказал военный.
Кроме того, добавил он, ещё одному украинскому военному он нанёс ранение в живот.
Снайпер подчеркнул, что его главной задачей является ликвидация личного состава ВСУ.
Ранее Минобороны России заявило о срыве на этой неделе диверсии спецназа ВСУ в районе Тендровской косы, противник потерял более 290 военнослужащих.