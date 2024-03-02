Минобороны: ВСУ лишились до 410 военных на Донецком направлении

Украинские войска в ходе боёв на Донецком направлении потеряли до 410 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, российские бойцы улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по силам 24-й механизированной, 3-й и 92-й штурмовых бригад противника в районах Нового, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки.

«Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей», — добавил Астафьев.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю потери ВСУ составили более 2835 военнослужащих.