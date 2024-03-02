Основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что Крым, Донецк и Луганск необходимо «оставить» России.

В интервью программе PBD Podcast он подчеркнул, что конфликт стоит завершить, так как Украина «уничтожает себя демографически», а «США не станут вести конвенциональную войну с Россией».

«Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт, пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — добавил Принс.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.