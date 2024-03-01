Российские военные подбили второй американский танк под Авдеевкой
«Улетели изрядно дальше. Он уезжал по направлению на запад, догоняли его», — рассказал RT командир группы с позывным Коловрат.
Он отметил, что военным удалось поразить кормовую тыльную часть, но добить танк не удалось из-за большого расстояния.
27 февраля Министерство обороны России подтвердило уничтожение американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.
Позднее Военная хроника заявила о возможном уничтожении ещё как минимум одного американского танка M1 Abrams в зоне СВО.
Военкор RT Александр Яремчук пообщался с бойцом с позывным Рассвет, который уничтожил первый Abrams на СВО.