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Российские военные подбили второй американский танк под Авдеевкой

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Военным расчёта БПЛА 15-й ОМСБр удалось попасть ещё в один американский танк после уничтожения первого Abrams на Авдеевском направлении.

«Улетели изрядно дальше. Он уезжал по направлению на запад, догоняли его», — рассказал RT командир группы с позывным Коловрат.

Он отметил, что военным удалось поразить кормовую тыльную часть, но добить танк не удалось из-за большого расстояния.

27 февраля Министерство обороны России подтвердило уничтожение американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

Позднее Военная хроника заявила о возможном уничтожении ещё как минимум одного американского танка M1 Abrams в зоне СВО.

Военкор RT Александр Яремчук пообщался с бойцом с позывным Рассвет, который уничтожил первый Abrams на СВО.

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