Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили два танка Abrams
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Он уточнил, что танки подбили с помощью FPV-дронов.
«Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это ещё один Abrams», — цитирует его РИА Новости.
27 февраля Министерство обороны России подтвердило уничтожение американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.
Позднее Военная хроника заявила о возможном уничтожении ещё как минимум одного американского танка M1 Abrams в зоне СВО.