Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили два танка Abrams

Бойцы Центральной группировки войск подбили сразу два танка Abrams на Авдеевском направлении, рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.

Он уточнил, что танки подбили с помощью FPV-дронов.

«Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это ещё один Abrams», — цитирует его РИА Новости.

27 февраля Министерство обороны России подтвердило уничтожение американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

Позднее Военная хроника заявила о возможном уничтожении ещё как минимум одного американского танка M1 Abrams в зоне СВО.