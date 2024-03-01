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Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили два танка Abrams

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Бойцы Центральной группировки войск подбили сразу два танка Abrams на Авдеевском направлении, рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.
Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили два танка Abrams
  • Gettyimages.ru

Он уточнил, что танки подбили с помощью FPV-дронов.

«Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это ещё один Abrams», — цитирует его РИА Новости.

27 февраля Министерство обороны России подтвердило уничтожение американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

Позднее Военная хроника заявила о возможном уничтожении ещё как минимум одного американского танка M1 Abrams в зоне СВО.

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