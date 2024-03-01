Граждане Украины, желавшие в 2022 году вступить в ВСУ, теперь отказываются умирать в «войне Зеленского». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечается в материале, вербовщики в ВС Украины сталкиваются со всё более серьёзными проблемами.

«Это признак отчаяния», — пишет издание.

В материале сказано, что Украина переживает серьёзный кризис набора в войска.

Как ранее заявил французский полковник в отставке Пэр де Жонг, обвинения Киева в адрес западных стран в провалах украинских войск не имеют под собой оснований.

Издание Daily Star писало, что Владимир Зеленский находится в растерянности после провала летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины.