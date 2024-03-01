Daily Mail: желавшие служить украинцы отказываются умирать на войне Зеленского
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Как отмечается в материале, вербовщики в ВС Украины сталкиваются со всё более серьёзными проблемами.
«Это признак отчаяния», — пишет издание.
В материале сказано, что Украина переживает серьёзный кризис набора в войска.
Как ранее заявил французский полковник в отставке Пэр де Жонг, обвинения Киева в адрес западных стран в провалах украинских войск не имеют под собой оснований.
Издание Daily Star писало, что Владимир Зеленский находится в растерянности после провала летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины.