Высокопоставленные офицеры бундесвера, согласно расшифровке их разговора, обсуждали действия британских военных специалистов на Украине.

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».

«Нам необходимо представлять, что они (украинцы. — RT) могут использовать самолёты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолёты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus», — говорится в тексте обсуждения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

По его словам, ни для кого не секрет, что Лондон оказывает разные формы поддержки Киеву: «и людьми на месте, и разведданными, и так далее».