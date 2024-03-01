Заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования (ТЦК), являющегося аналогом военкомата, Роман Скрипник заявил «Украинскому радио», что в Черкасской области Украины начали круглосуточно выдавать повестки.

«Согласно этим изменениям, ТЦК работают круглосуточно. Повестки вручаются круглосуточно, кроме [времени действия] комендантского часа», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что пришедшим, а также людям, которых приведут в военкомат ночью, проведут консультацию, выпишут повестку и якобы «предложат прийти утром».

По его словам, в Черкасской области уже было пять таких случаев.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании на улицах мужчин призывного возраста.