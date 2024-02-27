«СТРАНА»: военкомы в Одессе начали применять газовые баллончики при задержании
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» в Telegram.
Издание опубликовало видео уличного конфликта между сотрудниками военкомата и мужчиной, который был с женщиной.
Сначала женщина попыталась ударить военкома рюкзаком, но тому удалось увернуться.
После этого мужчина, пытаясь скрыться от военкома, взял камень, однако военком применил против мужчины газовый баллончик.
Затем военный скрутил мужчину и нанёс ему несколько ударов.
Ранее житель Одессы отказался остановиться по требованию сотрудников военкомата, сопровождавший их полицейский разбил стекло в его автомобиле.