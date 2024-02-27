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«СТРАНА»: военкомы в Одессе начали применять газовые баллончики при задержании

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В Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании на улицах мужчин призывного возраста.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» в Telegram.

Издание опубликовало видео уличного конфликта между сотрудниками военкомата и мужчиной, который был с женщиной.

Сначала женщина попыталась ударить военкома рюкзаком, но тому удалось увернуться.

После этого мужчина, пытаясь скрыться от военкома, взял камень, однако военком применил против мужчины газовый баллончик.

Затем военный скрутил мужчину и нанёс ему несколько ударов.

Ранее житель Одессы отказался остановиться по требованию сотрудников военкомата, сопровождавший их полицейский разбил стекло в его автомобиле.

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