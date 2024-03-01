Bloomberg: мобилизация ставит под угрозу сельское хозяйство на Украине

Новая волна мобилизации, затрагивающая также фермеров, негативно влияет на сельское хозяйство Украины и, как следствие, на украинскую экономику.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«До сих пор сельскохозяйственные предприятия избегали фокуса мобилизационных усилий Украины, отчасти из-за их критической важности для экономики страны», — говорится в материале.

При этом отмечается, что добровольцев на Украине почти не осталось и живой силы у страны всё меньше, так что «на службу призывают всё больше и больше фермеров». При этом навыки мобилизованных фермеров иногда настолько специализированы, что женщинам, пенсионерам и другим лицам, которых не призвали, нелегко заполнить этот пробел.

Так, по словам председателя Украинского аграрного совета Андрея Дикуна, «на некоторых сельхозпредприятиях вообще не осталось мужчин».

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании на улицах мужчин призывного возраста.