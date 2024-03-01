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Bloomberg: мобилизация ставит под угрозу сельское хозяйство на Украине

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Новая волна мобилизации, затрагивающая также фермеров, негативно влияет на сельское хозяйство Украины и, как следствие, на украинскую экономику.
Bloomberg: мобилизация ставит под угрозу сельское хозяйство на Украине
  • AP

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«До сих пор сельскохозяйственные предприятия избегали фокуса мобилизационных усилий Украины, отчасти из-за их критической важности для экономики страны», — говорится в материале.

При этом отмечается, что добровольцев на Украине почти не осталось и живой силы у страны всё меньше, так что «на службу призывают всё больше и больше фермеров». При этом навыки мобилизованных фермеров иногда настолько специализированы, что женщинам, пенсионерам и другим лицам, которых не призвали, нелегко заполнить этот пробел.

Так, по словам председателя Украинского аграрного совета Андрея Дикуна, «на некоторых сельхозпредприятиях вообще не осталось мужчин».

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании на улицах мужчин призывного возраста.

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