Два мирных жителя получили ранения в селе Коробки Каховского района Херсонской области из-за атаки дрона-камикадзе ВС Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военных следователей СК России.

«ВФУ с применением БПЛА-камикадзе нанесли удар по селу Коробки Каховского района, где ранения различной степени тяжести получили два человека 1979 и 1971 годов рождения», — сказано в сообщении.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что с начала года более сотни мирных жителей пострадали от ударов украинских БПЛА.