Два человека ранены из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на село в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военных следователей СК России.
«ВФУ с применением БПЛА-камикадзе нанесли удар по селу Коробки Каховского района, где ранения различной степени тяжести получили два человека 1979 и 1971 годов рождения», — сказано в сообщении.
Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что с начала года более сотни мирных жителей пострадали от ударов украинских БПЛА.