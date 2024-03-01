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Два человека ранены из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на село в Херсонской области

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Два мирных жителя получили ранения в селе Коробки Каховского района Херсонской области из-за атаки дрона-камикадзе ВС Украины.
Два человека ранены из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на село в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военных следователей СК России.

«ВФУ с применением БПЛА-камикадзе нанесли удар по селу Коробки Каховского района, где ранения различной степени тяжести получили два человека 1979 и 1971 годов рождения», — сказано в сообщении.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что с начала года более сотни мирных жителей пострадали от ударов украинских БПЛА.

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