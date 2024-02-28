Больше 100 мирных жителей погибли с начала года от ударов беспилотников ВСУ

С начала года более сотни мирных жителей пострадали от ударов украинских БПЛА, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Киев всё активнее использует сбросы с беспилотников или дроны-камикадзе для откровенной охоты за мирными людьми. С 1 января 2024 года уже более ста гражданских жителей пострадали от ударов с беспилотников», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мирошник также отметил применение Киевом кассетных боеприпасов и противопехотных мин, несмотря на то что много лет назад Украина отчиталась об их запрете и уничтожении.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что 260 спутников стран НАТО работают для обеспечения поддержки украинских войск.

Также министр добавил, что к украинскому контрнаступлению готовились до 160 тыс. военнослужащих, 800 танков, а также 150 беспилотников.