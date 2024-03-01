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Москалькова: у Москвы есть все ДНК для идентификации лиц, погибших при крушении Ил-76

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Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России устанавливает всех украинских командиров, которые приказали сбить самолёт Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных.

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