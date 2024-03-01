Константинов: Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что регион предъявит новый иск к Украине за ущерб от финансовой блокады полуострова.

«После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова», — цитирует его РИА Новости.

Также, по словам Константинова, будут оценены убытки от транспортной и продовольственной блокад региона.

«Оценим каждое преступление киевской банды, совершенное против Крыма и крымчан», — добавил глава регионального парламента.

Ранее Константинов заявил, что решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко.

Также сообщалось, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей.