Константинов: Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
«После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова», — цитирует его РИА Новости.
Также, по словам Константинова, будут оценены убытки от транспортной и продовольственной блокад региона.
«Оценим каждое преступление киевской банды, совершенное против Крыма и крымчан», — добавил глава регионального парламента.
Ранее Константинов заявил, что решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко.
Также сообщалось, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей.