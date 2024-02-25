Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей

Сумма иска Крыма к Украине за энергетическую блокаду полуострова в 2015 году, по предварительным данным, превысит 5 трлн рублей. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

По его словам, ущерб, нанесённый бюджету Крыма энергетической блокадой, предварительно оценивается властями республики в более чем 3 трлн рублей. Ещё 2 трлн рублей планирует потребовать в качестве компенсации Общественная палата Крыма.

«Будет ещё ущерб от предприятий. Будет очень серьёзная претензия. Наверное, самая значительная в части блокад», — цитирует Константинова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали подсчитывать ущерб бюджету республики из-за энергетической блокады Украины.