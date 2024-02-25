Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей
- РИА Новости
По его словам, ущерб, нанесённый бюджету Крыма энергетической блокадой, предварительно оценивается властями республики в более чем 3 трлн рублей. Ещё 2 трлн рублей планирует потребовать в качестве компенсации Общественная палата Крыма.
«Будет ещё ущерб от предприятий. Будет очень серьёзная претензия. Наверное, самая значительная в части блокад», — цитирует Константинова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Крыму начали подсчитывать ущерб бюджету республики из-за энергетической блокады Украины.