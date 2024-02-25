RT в Telegram
Подпишись

Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей

Короткая ссылка
Сумма иска Крыма к Украине за энергетическую блокаду полуострова в 2015 году, по предварительным данным, превысит 5 трлн рублей. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн рублей
  • РИА Новости

По его словам, ущерб, нанесённый бюджету Крыма энергетической блокадой, предварительно оценивается властями республики в более чем 3 трлн рублей. Ещё 2 трлн рублей планирует потребовать в качестве компенсации Общественная палата Крыма.

«Будет ещё ущерб от предприятий. Будет очень серьёзная претензия. Наверное, самая значительная в части блокад», — цитирует Константинова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали подсчитывать ущерб бюджету республики из-за энергетической блокады Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить