Главком ВСУ Александр Сырский обвинил высокопоставленных военных в провале на Запорожском направлении и в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

«Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчинённых. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация в Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он отметил, что Сырский пытается стабилизировать ситуацию на передовой переброской всё большего количества военных и тратит человеческий ресурс, но это не сдержит ВС России.

Ранее главком ВСУ признал, что отдельные командиры ВСУ допустили просчёты на фронте, что повлияло на устойчивость обороны украинских войск.

В российском Министерстве обороны сообщили, что подразделения Вооружённых сил России закрепились на опорных пунктах в посёлке Работино.