Силы ПВО России сбили беспилотник ВСУ в Крыму

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом.

РИА Новости

«Около 15:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым. Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью примерно в 12:50 мск.