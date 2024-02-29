МО: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью примерно в 12:50 мск.
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Об этом сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее украинский БПЛА был уничтожен над Курской областью.
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