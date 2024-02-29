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Депутат Рады: в ВСУ снова пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает, что в командовании Вооружённых сил Украины снова ожидаются кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов.
Депутат Рады: в ВСУ снова пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в Telegram.

«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами», — говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, в отношении некоторых украинских генералов уже начаты расследования.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Владимира Зеленского об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими вооружёнными силами.

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