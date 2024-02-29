Депутат Рады: в ВСУ снова пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов
- AP
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Об этом он написал в Telegram.
«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами», — говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, в отношении некоторых украинских генералов уже начаты расследования.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Владимира Зеленского об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими вооружёнными силами.