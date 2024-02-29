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NI: ВСУ лишились трети своих БМП Bradley в зоне спецоперации

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Треть поставленных Вооружённым силам Украины боевых машин пехоты Bradley американского производства была уничтожена в зоне специальной военной операции, пишет издание The National Interest.
NI: ВСУ лишились трети своих БМП Bradley в зоне спецоперации
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

По данным издания, всего украинской армии было поставлено 186 такой военной техники. При этом из этого числа 68 Bradley было уничтожено, повреждено или брошено.

Как пишет автор публикации, ВС России активно захватывают эти машины, потом внимательно изучают для выявления недостатков.

Ранее военкор RT Андрей Филатов опубликовал кадры уничтожения американской боевой машины пехоты М2 Bradley в районе населённого пункта Очеретино.

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