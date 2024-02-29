Путин: абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию

Абсолютное большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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Он отметил, что в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность.

«Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу. Эти качества чётко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда её поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин.

Ранее опрос Фонда общественного мнения показал, что 82% российских граждан положительно оценивают работу Путина.