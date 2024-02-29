RT в Telegram
Подпишись

Путин: абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию

Короткая ссылка
Абсолютное большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

RT ведёт прямую трансляцию.

Он отметил, что в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность.

«Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу. Эти качества чётко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда её поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин.

Ранее опрос Фонда общественного мнения показал, что 82% российских граждан положительно оценивают работу Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить