Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

Вооружённые силы России в течение суток заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

РИА Новости

«На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции», — говорится в сводке. По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы на Херсонском направлении.