Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении
- РИА Новости
«На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
Ранее стало известно, что ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы на Херсонском направлении.