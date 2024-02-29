Сергей Иванов заявил об очевидности победы России в СВО

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что на линии соприкосновения уже чётко видно, что победа в СВО будет за Россией.

По его словам, Россия активно движется к целям, поставленным в рамках СВО, но до этого предстоят ещё «пот, кровь и слёзы». При этом он выразил уверенность, что это необходимо делать.

«Так же, как и нет сомнений в том, что победа будет за нами, и это уже начинает проявляться на линии соприкосновения со всей очевидностью», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска киевского режима с начала СВО потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих.