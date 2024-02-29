В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве трёх человек в России

Пресс-служба МВД Казахстана заявила о задержании сотрудниками правоохранительных органов гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве трёх человек в России.

Уточняется, что он был задержан в Туркестанской области при попытке пересечения границы на посту «Жибек-Жолы».

«В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трёх человек», — отмечается в заявлении.

По данным МИД страны, всего сотрудниками правоохранительных органов Казахстана с 19 по 27 февраля были задержаны 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из которых — по запросу ведомств других государств.

Ранее московский суд принял решение арестовать 43-летнего мигранта из Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в одном из магазинов столицы.