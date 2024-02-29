Депутат Луговой: Сырский не был общительным и старался не выделяться

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учёбы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, который был знаком с Сырским лично.

«Сырского с трудом вспомнили даже те, кто был с ним в одной роте... Скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность (выделяли в нём. — RT)», — цитирует Лугового РИА Новости.

Также депутат отметил, что Сырский на отлично сдал экзамены по истории КПСС, философии марксизма и иностранному языку.

RT ранее нашёл письмо матери Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

Также журналист Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.