RT в Telegram
Подпишись

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территории Горловки

Короткая ссылка
Ударный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на территории Горловки в Донецкой Народной Республике.
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территории Горловки
  • AP
  • © Libkos

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боеприпас был сброшен в Никитовском районе города. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об украинском беспилотнике, сбитом в небе над Белгородской областью. Позднее стало известно о ещё одном уничтоженном над территорией региона украинском дроне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить