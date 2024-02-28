Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территории Горловки

Ударный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на территории Горловки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боеприпас был сброшен в Никитовском районе города. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об украинском беспилотнике, сбитом в небе над Белгородской областью. Позднее стало известно о ещё одном уничтоженном над территорией региона украинском дроне.