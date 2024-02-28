Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью около 16:00 мск, сообщили в российском Министерстве обороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявило министерство.

За последние сутки украинские военные около 80 раз атаковали территорию Белгородской области.

В частности, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Журавлёвка — десять артиллерийских снарядов.