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Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью около 16:00 мск, сообщили в российском Министерстве обороны.
Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
  • РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявило министерство.

За последние сутки украинские военные около 80 раз атаковали территорию Белгородской области.

В частности, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Журавлёвка — десять артиллерийских снарядов.

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