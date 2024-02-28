Депутат: нужно выработать решения, которые не допустят эскалации в Приднестровье

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT обращение депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.

Как пояснил депутат, это обращение нужно рассматривать совместно с Советом безопасности. Кроме того, по его словам, необходима работа «на переговорном фронте», а также с помощью дипломатических каналов.

«Наша задача — рассмотреть данное обращение, создать рабочую группу для того, чтобы координировать работу со своими коллегами и выработать те решения, которые не допустят эскалации ситуации в Приднестровье. Самое главное — обеспечить защиту граждан России», — заключил собеседник RT.

Ранее депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской Республики всех уровней на съезде обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.

В тексте декларации, принятой депутатами, рекомендуется принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы России с просьбой о «реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».