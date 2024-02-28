WP: на Украине находятся 20 тысяч наёмников 50 национальностей
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Автор статьи не уточняет, на какие именно данные опирается. По его словам, по меньшей мере 50 американских граждан, большинство из которых бывшие ветераны Вооружённых сил США, погибли на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что среди всех стран Запада больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши.
В Авдеевке вместе с военнослужащими Вооружённых сил Украины находились канадские и грузинские наёмники.