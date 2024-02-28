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WP: на Украине находятся 20 тысяч наёмников 50 национальностей

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На Украине сейчас воюют около 20 тыс. наёмников более чем 50 национальностей, пишет журналист The Washington Post Ишаан Тарур со ссылкой на «украинских чиновников».
WP: на Украине находятся 20 тысяч наёмников 50 национальностей
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

Автор статьи не уточняет, на какие именно данные опирается. По его словам, по меньшей мере 50 американских граждан, большинство из которых бывшие ветераны Вооружённых сил США, погибли на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что среди всех стран Запада больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши.

В Авдеевке вместе с военнослужащими Вооружённых сил Украины находились канадские и грузинские наёмники.

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