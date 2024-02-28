Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации внутри страны, процессы вызревают изнутри.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри», — заявил Песков.

Ранее оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.

Кроме того, по мнению Медведчука, Украина уже потеряла свою государственность.