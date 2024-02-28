Песков: Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации внутри страны
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри», — заявил Песков.
Ранее оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.
Кроме того, по мнению Медведчука, Украина уже потеряла свою государственность.