Мирошник: попытки восполнить нехватку бойцов ВСУ за счёт наёмников провалились
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Он отметил, что рекрутинг наёмников через диппредставительства неэффективен, поскольку «утилизация на фронте своего населения обходится гораздо дешевле».
«Во-вторых, изменилось отношение самих наёмников к участию в боевых действиях против российской армии, потому что здесь совершенно другой характер военных действий, нежели чем в Сирии, Ираке или других горячих точках, где заказчиками их услуг выступают англосаксы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что СК России расследует уголовные дела в отношении более 590 наёмников из 46 стран, сражающихся за ВСУ.