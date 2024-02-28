Попытки Киева решить проблему недостатка живой силы на поле боя за счёт наёмников провалились, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что рекрутинг наёмников через диппредставительства неэффективен, поскольку «утилизация на фронте своего населения обходится гораздо дешевле».

«Во-вторых, изменилось отношение самих наёмников к участию в боевых действиях против российской армии, потому что здесь совершенно другой характер военных действий, нежели чем в Сирии, Ираке или других горячих точках, где заказчиками их услуг выступают англосаксы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что СК России расследует уголовные дела в отношении более 590 наёмников из 46 стран, сражающихся за ВСУ.