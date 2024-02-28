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Мирошник: попытки восполнить нехватку бойцов ВСУ за счёт наёмников провалились

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Попытки Киева решить проблему недостатка живой силы на поле боя за счёт наёмников провалились, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: попытки восполнить нехватку бойцов ВСУ за счёт наёмников провалились
  • © AP Photo / Michal Dyjuk

Он отметил, что рекрутинг наёмников через диппредставительства неэффективен, поскольку «утилизация на фронте своего населения обходится гораздо дешевле».

«Во-вторых, изменилось отношение самих наёмников к участию в боевых действиях против российской армии, потому что здесь совершенно другой характер военных действий, нежели чем в Сирии, Ираке или других горячих точках, где заказчиками их услуг выступают англосаксы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что СК России расследует уголовные дела в отношении более 590 наёмников из 46 стран, сражающихся за ВСУ.

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