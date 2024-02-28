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Житель Авдеевки рассказал, что ВСУ прятались за мирным населением

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Житель недавно освобождённой Авдеевки рассказал RT, что солдаты украинской армии постоянно прятались за мирным населением.
Житель Авдеевки рассказал, что ВСУ прятались за мирным населением
  • © AP Photo / Libkos

«Им же говорят: «Пожалуйста, уходите отсюда», а они постоянно рядом. «Да мы тут два-три дня — и пойдём». А когда восемь ракет прилетает, они поубежали», — заявил он.

По словам мужчины, украинские власти города называли жителей «ждунами» и пугали, что придут русские и закидают гранатами.

Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки.

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