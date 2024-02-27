Депутат Манукян: приезд Зеленского в Армению откроет второй фронт против России
По её словам, если визит главы киевского режима состоится, то это будет точкой невозврата для российско-армянских отношений. Манукян добавила, что премьеру Армении Николу Пашиняну отведена роль армянского Зеленского или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Пашинян, исходя из своих личных расчётов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном», — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее армянское издание Factor TV со ссылкой на источник написало, что Зеленский может посетить Армению в марте.