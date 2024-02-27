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Депутат Манукян: приезд Зеленского в Армению откроет второй фронт против России

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Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян высказала мнение, что приезд Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против России.

По её словам, если визит главы киевского режима состоится, то это будет точкой невозврата для российско-армянских отношений. Манукян добавила, что премьеру Армении Николу Пашиняну отведена роль армянского Зеленского или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Пашинян, исходя из своих личных расчётов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее армянское издание Factor TV со ссылкой на источник написало, что Зеленский может посетить Армению в марте.

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