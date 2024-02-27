Рогов заявил о минировании территории к северу от Работина солдатами ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о минировании территории к северу от Работина украинскими военными.

«Со стороны противника интересный момент: боевики ВСУ минируют не просто север Работина, а за ним, — сейчас идут активные инженерные работы по минированию», — рассказал он ТАСС.

По его словам, ВСУ это могут делать по двум причинам: чтобы украинские военные не сбежали со своих позиций в Работино, или же «возможен отход подразделений ВСУ на другие позиции».

Он также указал, что пока противник ещё удерживает северную часть села.

«На данный момент наши основные позиции — это пять бывших вражеских опорников, которые нами взяты и служат на пользу для наших ребят на юге данного населённого пункта», — сказал он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на то что он отсидел за дезертирство в 1997 году и не являлся военнообязанным.