Пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на срок за дезертирство
- AP
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
«Я думал, что я не пойду служить, потому что я не являюсь военнообязанным. С 1996 по 1997 год, когда я служил «срочку», я дезертировал», — рассказал он.
По словам пленного, его тогда судили по четырём статьям.
Военный добавил, что его мобилизовали также не только несмотря на дезертирство, но также и на лечение в психиатрической больнице.
Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украине придётся мобилизовать ещё больше граждан, если Соединённые Штаты сократят или прекратят помощь Киеву.