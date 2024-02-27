Пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на срок за дезертирство

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на то что он отсидел за дезертирство в 1997 году и не являлся военнообязанным.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Я думал, что я не пойду служить, потому что я не являюсь военнообязанным. С 1996 по 1997 год, когда я служил «срочку», я дезертировал», — рассказал он.

По словам пленного, его тогда судили по четырём статьям.

Военный добавил, что его мобилизовали также не только несмотря на дезертирство, но также и на лечение в психиатрической больнице.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украине придётся мобилизовать ещё больше граждан, если Соединённые Штаты сократят или прекратят помощь Киеву.