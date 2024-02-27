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ФСБ показала задержание планировавших теракт с отравляющим веществом

ФСБ показала задержание украинцев, планировавших теракт с отравляющим веществом

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Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания трёх граждан Украины, которые планировали теракт с использованием отравляющего вещества в Запорожской области.
ФСБ показала задержание планировавших теракт с отравляющим веществом
  • РИА Новости

О предотвращении теракта стало известно 27 февраля.

По данным ведомства, изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

Возбуждено уголовное дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК России («Террористический акт»).

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