ФСБ показала задержание планировавших теракт с отравляющим веществом
ФСБ показала задержание украинцев, планировавших теракт с отравляющим веществом
- РИА Новости
О предотвращении теракта стало известно 27 февраля.
По данным ведомства, изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.
Возбуждено уголовное дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК России («Террористический акт»).