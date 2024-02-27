Украина считает критической ситуацию на двух КПП на польской границе
- РИА Новости
«Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков на шести пунктах пропуска. Всего в очередях стоят около 2100 грузовиков. Критически низкие показатели фиксируем на двух направлениях — «Шегини», тут за сутки в обоих направлениях проехали 50 грузовиков, и «Ягодин» — в сторону Украины проехали почти 100 при пропускной возможности 1200—1400 авто в сутки в обоих направлениях, а на выезд с Украины вообще нулевые показатели», — цитирует его РИА Новости.
Как стало известно ранее, польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта.