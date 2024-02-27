Украина считает критической ситуацию на двух КПП на польской границе, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. Сейчас на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска скопилось около 2,1 тыс. грузовиков.

«Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков на шести пунктах пропуска. Всего в очередях стоят около 2100 грузовиков. Критически низкие показатели фиксируем на двух направлениях — «Шегини», тут за сутки в обоих направлениях проехали 50 грузовиков, и «Ягодин» — в сторону Украины проехали почти 100 при пропускной возможности 1200—1400 авто в сутки в обоих направлениях, а на выезд с Украины вообще нулевые показатели», — цитирует его РИА Новости.

Как стало известно ранее, польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта.