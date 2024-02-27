Жительница Авдеевки рассказала RT, как ВСУ вынуждали людей уезжать из города
- RT
По словам собеседницы RT, многие жители Авдеевки не хотели уезжать, однако украинские войска делали так, что оставаться в городе было практически невозможно.
«Они (ВСУ. — RT) в первую очередь начали бомбить магазины, потом банкоматы, подстанции, газовые трубы», — рассказала она.
Она добавила, что её семья два года ждала, когда ВС России вытеснят украинские войска из Авдеевки.
«Когда нам сказали, что ВСУ отходят, мы не могли поверить», — отметила женщина.
Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.
Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки.