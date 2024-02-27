Жительница Авдеевки рассказала RT, как ВСУ вынуждали людей уезжать из города

Жительница освобождённой Авдеевки рассказала RT, как Вооружённые силы Украины вынуждали людей уезжать из города.

По словам собеседницы RT, многие жители Авдеевки не хотели уезжать, однако украинские войска делали так, что оставаться в городе было практически невозможно.

«Они (ВСУ. — RT) в первую очередь начали бомбить магазины, потом банкоматы, подстанции, газовые трубы», — рассказала она.

Она добавила, что её семья два года ждала, когда ВС России вытеснят украинские войска из Авдеевки.

«Когда нам сказали, что ВСУ отходят, мы не могли поверить», — отметила женщина.

Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки.