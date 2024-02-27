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Количество пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до четырёх

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области увеличилось до четырёх.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В больницу привезли ещё одного пострадавшего жителя в тяжёлом состоянии», — сообщил глава региона.

По его словам, состояние пострадавшего удалось стабилизировать и позже его отправили в областную клиническую больницу.

«Ещё трое получили ранения средней тяжести», — добавил губернатор.

Ранее три человека погибли, ещё трое пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.

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