RT в Telegram
Подпишись

Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека погибли и ещё трое пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Почаево.
Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — указал Гладков.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, отметив при этом, что понимает: «никакие слова не смогут утешить горе родных и близких».

«Ещё трое человек получили осколочные ранения различных частей тела», — добавил он, отметив, что они были госпитализированы.

Ранее Гладков заявил, что двое детей пострадали при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить