Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека погибли и ещё трое пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Почаево.

Об этом он написал в своём Telegram.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — указал Гладков.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, отметив при этом, что понимает: «никакие слова не смогут утешить горе родных и близких».

«Ещё трое человек получили осколочные ранения различных частей тела», — добавил он, отметив, что они были госпитализированы.

Ранее Гладков заявил, что двое детей пострадали при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ.