Гладков: двое детей пострадали при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Под миномётный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших — это мальчики десяти и 11 лет», — говорится в сообщении.
Гладков уточнил, что у одного из пострадавших осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Детей госпитализировали.
Кроме того, в многоквартирном доме выбито пять окон, также повреждён один легковой автомобиль.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по селу в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе.