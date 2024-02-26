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Гладков: двое детей пострадали при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое детей десяти и 11 лет пострадали в результате обстрела Новой Таволжанки со стороны Вооружённых сил Украины.
Гладков: двое детей пострадали при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Под миномётный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших — это мальчики десяти и 11 лет», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что у одного из пострадавших осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Детей госпитализировали. 

Кроме того, в многоквартирном доме выбито пять окон, также повреждён один легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по селу в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе.

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