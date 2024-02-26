Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошённым

Издание The Guardian написало, что Владимир Зеленский на последних совещаниях стал выглядеть опустошённым.

Об этом газета пишет со ссылкой на источники.

«Несколько источников сообщили, что на недавних встречах президент выглядел опустошённым», — говорится в материале.

Также отмечается, что, несмотря на попытки Зеленского показать, что он полон жизни и решимости, а также неловкие шутки, в реальности он всё чаще стал срываться.

Так, например, на вопрос японского журналиста, сможет ли он наконец объяснить, почему уволил предыдущего командующего армией Валерия Залужного, что, по мнению многих, было отчасти мотивировано раздражением по поводу высокого рейтинга Залужного, Зеленский коротко ответил, что это внутреннее дело, и пошёл дальше.

«Столь же пренебрежительно он отреагировал, отвечая на вопрос о недавнем скандале, связанном со слежкой за журналистами со стороны СБУ», — отмечается в материале.

Ранее журналист Саймон Шустер заявил, что у Зеленского наблюдаются признаки физического истощения.