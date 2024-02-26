Военнослужащие группировки российский войск «Днепр» в течение суток уничтожили три лодки и семь беспилотников Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, российские военные также уничтожили до 30 украинских боевиков, две бронированные машины, пять орудий и миномётов, зенитную установку и четыре автомобиля.

«Нанесены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооружённых формирований киевского режима», — написал он, добавив, что кардинальных изменений в оперативной обстановке на линии соприкосновения в регионе за сутки не произошло.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что Владимир Зеленский занизил число потерь ВСУ за время проведения СВО как минимум в десять раз.