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ВС России за сутки поразили три лодки и семь БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

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Военнослужащие группировки российский войск «Днепр» в течение суток уничтожили три лодки и семь беспилотников Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВС России за сутки поразили три лодки и семь БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, российские военные также уничтожили до 30 украинских боевиков, две бронированные машины, пять орудий и миномётов, зенитную установку и четыре автомобиля.

«Нанесены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооружённых формирований киевского режима», — написал он, добавив, что кардинальных изменений в оперативной обстановке на линии соприкосновения в регионе за сутки не произошло.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что Владимир Зеленский занизил число потерь ВСУ за время проведения СВО как минимум в десять раз.

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