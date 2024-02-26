ВС России за сутки поразили три лодки и семь БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
- РИА Новости
Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, российские военные также уничтожили до 30 украинских боевиков, две бронированные машины, пять орудий и миномётов, зенитную установку и четыре автомобиля.
«Нанесены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооружённых формирований киевского режима», — написал он, добавив, что кардинальных изменений в оперативной обстановке на линии соприкосновения в регионе за сутки не произошло.
Ранее губернатор Херсонской области заявил, что Владимир Зеленский занизил число потерь ВСУ за время проведения СВО как минимум в десять раз.