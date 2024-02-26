Песков заявил, что Путину оперативно докладывают о ситуации в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину моментально докладывают об изменениях в ситуации в зоне СВО.

«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, всё это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим представитель Кремля указал, что в зоне СВО ведётся планомерная работа, очень напряжённая и ежедневная.

«Пожелаем успехов нашим доблестным военным», — добавил он.

Ранее Песков, комментируя видео с горящим M1 Abrams, заявил, что данные американские танки будут гореть так же, как и другие.