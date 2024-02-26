Ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен в Белгородской области

В Министерстве обороны России заявили об уничтожении ещё одного украинского беспилотника в небе над Белгородской областью.

РИА Новости

«26 февраля около 18:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее в небе над Белгородской областью уже уничтожили один БПЛА ВСУ.