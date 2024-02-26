Ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен в Белгородской области
- РИА Новости
«26 февраля около 18:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее в небе над Белгородской областью уже уничтожили один БПЛА ВСУ.