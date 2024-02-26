Минобороны России заявило об уничтожении БПЛА ВСУ в Белгородской области
- РИА Новости
«Около 17:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по селу в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе.