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Минобороны: бойцы ВС России обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

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Лейтенант Вооружённых сил России Василий Башков рассказал, как российские бойцы обхитрили украинский дрон и спасли раненого сослуживца.
Минобороны: бойцы ВС России обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца
  • РИА Новости

Слова военного приводит Telegram-канал Министерства обороны России.

«Мы разошлись по местам, уложили раненого и легли рядом. Рядом была воронка от взрыва снаряда и непонятная дыра. Мы дали раненому возможность покурить, и в этот момент начался новый обстрел», — рассказал Башков.

По его словам, военным удалось обмануть украинский дрон, поскольку они притворились мёртвыми. Как только беспилотник улетел, бойцы вытащили раненого сослуживца с поля боя.

Ранее RT вспомнил самые яркие подвиги, совершённые российскими военными, участвующими в специальной военной операции на Украине.

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