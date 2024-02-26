ТСН: на Украине гражданам венгерского происхождения начали приходить угрозы

Граждане Украины венгерского происхождения, проживающие в Закарпатской области, начали получать сообщения с угрозами и призывами уезжать из страны.

Об этом информирует телеканал ТСН.

«В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины», — говорится в сообщении.

Телеканал предположил, что за этими сообщениями стоят украинские националисты, которые пытаются спровоцировать межэтническую рознь.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина цинично отказывается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.