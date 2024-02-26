Старовойт: три дрона ВСУ пытались атаковать инфраструктуру в Курской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё один дрон-камикадзе упал в огород в Троицком, добавил Старовойт.
По словам губернатора, пострадавших в результате атак нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.