Старовойт: три дрона ВСУ пытались атаковать инфраструктуру в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские дроны-камикадзе пытались атаковать инфраструктуру в сёлах Гордеевка и Троицкое.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один дрон-камикадзе упал в огород в Троицком, добавил Старовойт.

По словам губернатора, пострадавших в результате атак нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.