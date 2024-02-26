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Старовойт: три дрона ВСУ пытались атаковать инфраструктуру в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские дроны-камикадзе пытались атаковать инфраструктуру в сёлах Гордеевка и Троицкое.
Старовойт: три дрона ВСУ пытались атаковать инфраструктуру в Курской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один дрон-камикадзе упал в огород в Троицком, добавил Старовойт.

По словам губернатора, пострадавших в результате атак нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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