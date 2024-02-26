Силы ПВО около 11:00 сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские силы ПВО около 11:00 сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Министерство обороны.
- РИА Новости
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.
25 февраля системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Чёрным морем.
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